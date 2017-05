Dick (70) is met één voet de ster bij Walking Football

Op trainingscomplex Zoudenbalch van FC Utrecht hebben zich vandaag ongeveer 120 senioren verzameld voor het Groot Walking Football Toernooi. Clubs uit de hele regio zijn naar Utrecht gekomen. Ockeloens team van OSM uit Maarssen is er ook bij.

De OSM-mannen hebben niet zo veel in te brengen in de eerste wedstrijd tegen Woerden, maar het plezier spat ervan af. Ook bij Dick Ockeloen, die door een bedrijfsongeval in 2005 een voet moet missen. ,,Mijn voet kwam op het werk onder een vorkheftruck. Ik had tientallen jaren met veel plezier gevoetbald, onder meer bij Nijenrodes en OSM, maar na dat ongeluk hield het sporten voor mij op. Totdat ik kennismaakte met Walking Football: voetbal met zijn zessen op wandeltempo, zonder fysiek contact.’’

Quote Mijn voet kwam op het werk onder een vorkheftruck Dick Ockeloen

Met zijn prothese kan Dick moeiteloos mee met zijn team. Vanuit de defensie verstuurt hij zo af en toe een pass naar zijn medespelers en als het moet gaat hij mee naar voren. Bij OSM is hij de grote organisator van het Walking Football. ,,We hebben nu ongeveer vijftien mannen van boven de 65 die iedere maandagmorgen komen trainen. Eerst drinken we een bakkie en praten we wat bij. Daarna gaan we voetballen en na afloop gezellig napraten. Ik zou het niet meer willen missen.’’

Serieus

Tijdens de wedstrijd tegen Woerden is goed te zien dat sommige mannen het spelletje nog behoorlijk serieus opvatten. Hoewel harder lopen dan wandelen en fysiek contact niet zijn toegestaan, moet de scheidsrechter veelvuldig fluiten voor deze overtredingen. ,,Niet zo lopen kutten jongen’’, schreeuwt een Woerdense voetballer van een jaar of 70 naar zijn teamgenoot die een bal verkeerd aanneemt. Ockeloen moet er om glimlachen. ,,Dat zul je bij ons niet horen. We willen best winnen, maar het plezier staat voorop.’’

Volledig scherm Dick Ockeloen (m) in actie voor OSM tegen Faja Lobi. © Foto Ruud Voest

Langs de kant is Wilco van Schaik toeschouwer. ,,Ik geniet hiervan’’, zegt de scheidend algemeen directeur van FC Utrecht. ,,Ik kijk regelmatig naar het Walking Footballteam van FC Utrecht. Die mannen hebben zo ongelooflijk veel plezier. Ik vind het een gouden zet van de KNVB dat ze Walking Football een paar jaar geleden hebben opgericht. Zowel in sportief als sociaal opzicht is dit pure winst.’’