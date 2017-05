Dick (92) en Julia (20) vormen een gouden koppel

Ze hebben elkaar zó veel te vertellen.

Dick van de Bunt is 92 en Julia Verhaegh is 20 jaar oud. Die generatiekloof, hebben ze alvast afgesproken, gaan ze samen overbruggen. Let maar op.

,,Dat kan, omdat ik nog jong van geest ben’’, zegt Van de Bunt. ,,En ik zag onmiddellijk, dat er met Julia precies in mijn kaart is geschoten!’’

Ja, de klik was er meteen, ze lachen het elkaar toe. De jonge tweedejaars studente psychologie, die sinds kort op kamers woont aan het Smaragdplein in Utrecht. En de hoogbejaarde Utrechter, die ooit nog voorzitter was van het bewonerscomité Dichterswijk, de woonwijk waarop hij nu neerkijkt als hij van acht hoog aan de Vondellaan een blik over Utrecht werpt.

Acht hoog, 92 jaar oud, zijn vrouw in 1998 overleden - dan gaan er soms dagen voorbij dat je niemand in de ogen kijkt. Ook al, omdat Dick van de Bunt niet meer zo mobiel is. Dan is iemand als Julia, die elke week van plan is om langs te komen voor een praatje, wat gezelligheid, en als het éven kan graag ook een beetje discussie, een godsgeschenk.

Ze zijn aan elkaar gekoppeld door de Stichting SeniorenStudent. Een Amsterdams initiatief, eigenlijk. In de hoofdstad is de afgelopen twee jaar al honderd keer de formule ‘Jong+Oud=Goud’ toegepast. Zo heet ook het project, dat nu ook in Utrecht en in Rotterdam van start is gegaan. Doel is, in deze drie steden totaal 500 matches te bewerkstelligen, en daarmee écht iets te doen aan de enorme eenzaamheid die er bestaat onder ouderen. Eén op de drie heeft ermee te maken.

Julia: ,,Contact hebben met ouderen, vind ik gewoon leuk. Ze hebben zó veel te vertellen, zóveel wijsheid en levenservaring, dat is boeiend. Ik beschouw het als een voorrecht daar een beetje in te mogen delen.’’

Haar moeder werkt al jaren met dementerende ouderen, en zij zelf heeft een baantje in verzorgingshuis Maria Dommer in Maarssen, waar ze vandaan komt. ,,Als ik daar de maaltijden langs de kamers rijd, praat ik natuurlijk ook met ouderen. Maar dan is er de tijd niet voor een écht goed gesprek.’’

Daar is Dick zeker voor te porren, voor een goed gesprek. Met zijn koppie is niks mis, en vertellen doet hij maar wát graag. Zo kort als hij en Julia elkaar nog maar kennen, hebben ze toch al een waslijst aan gedeelde interesses kunnen noteren. Politiek, kunst, reizen, ballet, puzzelen, ze komen steeds weer uit op nieuwe raakvlakken.

Julia: ,,Ik ben op mijn tiende vanuit Noordwijk naar Maarssen verhuisd, en heb toen al mijn vriendjes moeten achterlaten. Dat was geen makkelijke tijd. Dick blijkt op zijn tiende óók verhuisd te zijn, vanuit Nijverdal naar Utrecht. Dat was ook voor hem geen makkelijke tijd.’’

Dick: ,,Mooi hè? Daar zit 70 jaar tussen, maar ik voelde haar precies aan, toen ze daarover vertelde.’’

Het project Jong+Oud=Goud loopt een jaar, op basis van vrijwilligheid. Studenten die interesse hebben, en die op deze manier maatschappelijk willen bijdragen, worden vooraf gescreend. Zij moeten onder meer een ‘verklaring omtrent gedrag’ voorleggen. De bedoeling is dat zij minstens zes uur per maand bij 'hun' senior op bezoek gaan. Spelletjes doen, samen eten, boodschappen doen, een keer naar een museum gaan - wat kan, dat kan. Zijn er signalen die naast eenzaamheid wijzen op bijvoorbeeld psychische nood, dan is het de bedoeling aan de bel te trekken, zodat professionele hulp kan worden ingeroepen. De Stichting SeniorenStudent merkt graag op, dat het voor de student die straks werk gaat zoeken, allemaal mooi staat op zijn cv. Hij heeft nog in Indië gediend, Julia’s oma is een Indonesische. ,,Ik móet daar nog eens heen’’, zegt Dick. ,,Dat moet zó mooi zijn.’’

Van de Bunt heeft vier kinderen en zeven kleinkinderen. Hij heeft een iPhone en een tablet om contact te onderhouden. Want ze kunnen nou eenmaal niet telkens bij hem op de stoep staan. Ze zijn ook druk, en wonen te ver weg. Eén van zijn kleinzonen helemaal in Amerika. ,,Ik ben een blijmoedig mens. Ik word elke dag tevreden wakker, al kijk ik niet meer verder dán diezelfde dag. Ik wil niet zeggen dat ik eenzaam ben, maar het is wel zo dat ik sociale contacten mis.’’

Eens in de week, op donderdag tussen kwart voor vijf en half acht, komt de benedenbuurman van zes hoog een sherry’tje drinken. En voortaan mag hij zich dus wekelijks verheugen op de komst van Julia. Hoe kijkt zij naar de verkiezingen straks in Duitsland? Wat vindt zij van de dingen die de paus zegt en doet? Zóveel gespreksstof!

Julia: ,,We zijn oprecht geïnteresseerd in elkaars leven. Ik zie dat wel als een verrijking van het mijne. Dick is een maatje in de stad. Dat kan prima iemand zijn van een héél andere generatie.’’

Julia: ,,Ik kan me heel goed voorstellen, dat als het project na dat jaar voorbij is, Dick en ik elkaar gewoon eens per week blijven zien.’’

Dick: ,,Ja! Zolang ik nog leef, is er zóveel om te bespreken!’’

Op zijn laatste stukje, hoopt hij vurig, kan straks met grote tevredenheid worden teruggekeken: ‘Dick en Julia hebben toen nog veel aan elkaar gehad’.