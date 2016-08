Dickens anno 2016

Nog ééntje dan. De lichamelijk gehandicapte John van der Laan krijgt van de ene op de andere dag geen hulp meer bij het opnemen van geld. Zelf kan hij niet pinnen, en het baasje van zijn vaste ING-filiaal vaardigde een oekaze uit waarin staat dat personeel nooit meer geld van klanten mag aanraken. Dus Van der Laan zoekt het maar lekker uit met z'n handicap.



Klerkenproza

Drie voorbeelden die de vraag rechtvaardigen of onderwijsinstellingen, banken en woningcorporaties bemand worden door bureaucratische hufters, of dat het systeem alle menselijke redelijkheid bij voorbaat uitsluit? Gehandicapten in de kou laten staan, wezen hun toekomst ontnemen, mantelzorgers dakloos maken; onrecht van 't soort dat je in een moralistische, negentiende-eeuwse roman zou verwachten. Maar anno 2016 rolt Dickens kennelijk volautomatisch uit de printer als aan de juiste parameters wordt voldaan. In bloedeloos, bleek klerkenproza. Computer says no.



De zaken die de krant haalden zullen wel worden geschikt - reputatiemanagement is de schaamlap van de gewetenlozen. Maar met drie zaken in een halve week vrees je voor degenen die de krant niet halen.