Dief mag alles houden, maar níet de ring

Alles mag de dief of vinder uit de portemonnee halen, maar alsjeblieft NIET dat emotioneel zo belangrijke sieraad, luidt zijn hartenkreet.



Kok kan zichzelf wel voor z'n kop slaan, dat hij de bruine beurs op zo'n knullige wijze kwijtraakte. Hij liet hem afgelopen maandag op de Gageldijk op het dak van zijn auto liggen. ,,Er kwam een grasmaaimachine in mijn richting. Ik dacht: ik moet er vandoor. Op weg naar mijn kantoor.''



Vervolgens vergat hij in de haast de portemonnee. Even later kwam hij erachter, maar de portefeuille was al gevlogen. Op Facebook heeft een collega van het mediabureau waar hij werkt een speciale pagina voor de verloren ring aangemaakt. Dat bericht was gistermiddag 14.000 keer bekeken en al honderden keren gedeeld, tot in Nijmegen en Katwijk aan Zee aan toe.



Geroerd

Kok is erg geroerd door de hulp en hoopt dat al die inspanningen succces hebben. Hij beklemtoont dat de inhoud voor de vinder is. ,,Die 80 euro die erin zat, echt, neem het.'' Hij zal ook niet vragen hoe diegene aan de beurs is gekomen, laat staan dat de politie wordt ingeschakeld.