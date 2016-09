Diefstal tractor dupeert sportclubs Maarssen

Ze baalden als een stekker bij Luck Raeck toen ze vanmorgen ontdekten dat de tractor was gestolen uit het materiaalhok bij het sportcomplex aan de Amsterdamsestraatweg.



,,Hij was zo goed als nieuw'', verzucht voorzitter Cor van Alphen. ,,Een John Deere, de Rolls Royce onder de tractoren. Een schadepost van duizenden euro's.''



Onderhoud velden

Burgemeester Marc Witteman reed er nog op tijdens zijn werkstage vorig jaar. Niet alleen tennisvereniging Luck Raeck is gedupeerd, ook de korfbalburen van OVVO zijn voor het onderhoud van de velden afhankelijk van de tractor. ,,We gebruikten de tractor samen.''



De diefstal van de tractor staat volgens Van Alphen helaas niet op zichzelf. ,,De afgelopen maanden is er vaker sprake geweest van vandalisme en pogingen tot inbraak en brandstichting. Bij OVVO hebben ze laatst brand gesticht in het emballagehok. Het had niet veel gescheeld of de brand was overgeslagen naar de sporthal.''



Gesprek

Luck Raeck, OVVO, VV Maarssen en DWSM willen als gezamenlijke gebruikers van het sportpark snel in gesprek met de politie om maatregelen te treffen tegen inbraak en vandalisme.



,,Er hangen nu camera's, maar die zijn oud en niet goed bevestigd. Die hebben dan ook weinig effect.''



Vervangende tractor

Luck Raeck moet snel een vervangende tractor regelen want over anderhalve week wordt de opblaasbare tennishal voor het winterseizoen opgezet. De tractor moet de banen gereed maken.



,,We zullen iets moeten huren'', zegt Van Alphen. ,,En ondertussen houden we Marktplaats goed in de gaten om te zien of onze tractor niet wordt aangeboden. Of de dief moet een grote tuin hebben en hem houden.''