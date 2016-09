Dierenarts Mardou geeft cavia's een tweede kans en vangt ze op

Inslapen

En als cavia's dan ziek worden en er een rekening moet worden betaald, wil een aantal het liefst van de dieren af. Van Leuven: ,,Ik laat ze niet inslapen. Dat doe ik per definitie niet. Dus een caviaopvang is dan vaak een optie. Het dier krijgt een tweede kans."



Stichting Cavia, die jaarlijks 3.000 tot 4.000 cavia's opvangt, raadde de dierenarts in Overberg aan om een opvang te beginnen. Via deze organisatie zijn de cavia's bij Van Leuven geplaatst.



,,Ik heb altijd cavia's gehad. Ik belde met de stichting en zei dat ze me er acht konden geven die niemand wilde hebben. Gaandeweg vroegen ze of ik het niet leuk zou vinden om dieren op te vangen. Ik heb de ruimte en twee kleine kinderen die het superleuk vinden. Als dierenarts kan ik de beesten meteen verzorgen en helpen."



Als een cavia in haar opvang ziek wordt of is, worden de medicijnkosten betaald door Stichting Cavia. De uren die de medewerkers van Dierenkliniek Veenendaal in de cavia's stoppen, doen ze op vrijwillige basis. ,,We rekenen alleen de materiaalkosten."