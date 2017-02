Dierenopvang Amerongen wil doorstart

In een weitje achter haar huis, dat eigendom is van de gemeente, hoopt Wendy van der Steen (55) een kleinschalige doorstart te kunnen maken met de dierenopvang die ze jarenlang runde. Door privéomstandigheden kon Van der Steen niet op de oude plek blijven aan de Prins Bernhardlaan. Nu wil ze achter haar nieuwe woning verderop in de straat de draad oppakken. ,,Kleinschalig, met ruimte voor twee of drie dieren, zoals een geit of een zwijntje. Ik reken op steun van de gemeente, dierenwelzijn valt onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester.''



Aandacht

Alles wat niet in het asiel terecht kon, ving ze tussen 2002 en juli 2016 op. In de drukste jaren kwam de dierenambulance volgens Van der Steen wel drie keer per dag voorgereden om een nieuw dier te brengen. Van vogels, cavia's en konijnen tot schildpadden, zwijntjes en geiten, elk dier kon op de aandacht en verzorging rekenen van Van der Steen, vrijwilligers en stagiaires Dierenverzorging.



Bestuurslid Marjan Perfors van Dierenambulance Utrechtse Heuvelrug beaamt dat er 'een ernstig tekort' is aan plekken voor dieren die niet in het asiel terechtkunnen. Knaagdieren, katten en honden kan ze daar kwijt, maar voor andere dieren zit ze met een groot probleem. ,,Sinds Wendy gestopt is, is er niets voor in de plaats gekomen. Het probleem wordt groter en groter'', legt ze uit. ,,We kunnen dieren niet ophalen, want we kunnen ze niet kwijt. Het is een kwestie van tijd voor we dieren die binnenkomen moeten laten inslapen, omdat nergens plek voor ze is.'' Perfors is enthousiast over het plan van Van der Steen om weer dieren op te gaan vangen. ,,Wij zijn heel blij dat ze deze stap wil nemen.''



Van der Steen heeft een gesprek aangevraagd met burgemeester Naafs. De gemeente laat weten bekend te zijn met de zorg van dierenwelzijn. ,,We zijn hierover in gesprek met de dierenambulance, de gemeenten Wijk bij Duurstede en Houten, provincie en Partij voor de Dieren in de provincie, over hoe we dit gezamenlijk kunnen oppakken'', laat een woordvoerder weten. Op de aanvraag van Van der Steen kan de gemeente niet ingaan, omdat het een privépersoon betreft.