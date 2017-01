Dikke auto's in Leidsche Rijn

Navraag leerde dat de bestuurders niet over ons 30-kilometer-zone-met-drie miljoen-verkeersdrempels-circuit wilden racen, maar dat ze waren verdwaald. Tja, als je moet kiezen tussen een navigatiesysteem of een nog dikkere spoiler...



Ze waren op zoek naar de Wall, alwaar ze een facebookevent/ nieuwsjaarsreceptie met andere car-tuners uit heel het land hadden. Op een buurtgroep op Facebook had men het direct moeilijk met The Fast and the Furious go Vinex: straks rijden ze de spiegels van onze gezinswagens eraf.