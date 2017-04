Dikke Boom mag geen klanten uit Oude Dorp Houten wegtrekken

Onacceptabel

De Dikke Boom is geworteld aan de Odijkseweg, maar kan hier al jaren niet meer groeien. Het buurtwinkelcentrum, met naast de supermarkt ook een slager en een bakker, ligt midden in een woonwijk. Per auto zijn de winkels alleen over de Odijkseweg bereikbaar. Dat is een fietspad waar de auto slechts 'te gast' is. Ook de bevoorrading van de winkels gebeurt via deze enige ontsluitingsroute.