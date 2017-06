'Dimitri Underwood' is klaar voor de aanval op D66 in Utrecht

Het is gewaagd, een politicus die zichzelf afbeeldt als de machiavellistische Underwood uit House of Cards. De handen zijn bebloed en het gezicht van de manipulatieve Underwood (Kevin Spacey) is veranderd in dat van de VVD’er. Met de leus: D66 is so overrated, (D66 wordt overschat), richt hij zijn pijlen niet zoals Underwood op de ‘verwerpelijkheid’ van democratie, maar op de grootste coalitiepartij in de gemeenteraad.

Vette knipoog

Een vette knipoog. Natuurlijk, bij de achterban van D66 zitten niet de minste House of Cards adepten. Maar het laat ook zien in wie de Utrechtse VVD de komende maanden misschien wel haar grootste opponent ziet. Nog voordat de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar echt is losgebarsten, mengt de VVD zich steeds nadrukkelijk in de tweestrijd tussen GroenLinks en D66 om wie de grootste wordt in de stad Utrecht.

Tijdens de algemene beschouwingen donderdagavond in de gemeenteraad werd op een subtiele manier duidelijk dat de coalitiepartijen D66, GroenLinks, VVD en SP elkaar tien maanden voor de verkiezingen zo zoetjes aan wel eens willen loslaten. Gilissen interrumpeerde D66 fractievoorzitter Klaas Verschuure meermaals toen het ging over hoe D66 de stad bereikbaar wil houden: door meer fietspaden, fietstunnels en openbaar vervoer.

Zere been

En dat is tegen het zere been van de lokale ‘autopartij’ die in Utrecht juist meer ruimte wil geven aan de automobilist en de transportsector. ,,Ik daag Verschuure dan ook uit om een hele inboedel te verhuizen in een sprinter’’, prikkelde Gilissen de D66 voorman. Verschuure vindt dat er met de miljoeneninvestering in de Noordelijke Randweg en het opknappen van de snelwegen A12 en A27 genoeg gedaan wordt voor de automobilist. ,,De beste stadspromotie is als de VVD stopt met het klagen over de autobereikbaarheid van de stad’’, kaatste Verschuure terug.

Quote De beste stadspromotie is als de VVD stopt met het klagen over de au­to­be­reik­baar­heid van de stad Klaas Verschuure (D66) De (auto)bereikbaarheid van de stad. Het is een aloude discussie, die de afgelopen jaren al meermaals tot verhitte debatten leidde in de coalitie. Hoogtepunt was, vorig jaar, het omstreden vervoersplan van verkeerswethouder Lot van Hooijdonk. Met het plan (de standaardsnelheid op 30 kilometer per uur en van nu nog brede asfaltwegen stadsboulevards maken), stemde de VVD - na omzichtig laveren in de coalitie en richting eigen achterban - uiteindelijk wel in.

Zeker is dat het thema (auto)bereikbaarheid, onder meer vanwege de groei van de stad naar 400.000 inwoners, één van de belangrijkste verkiezingsthema’s wordt. In ieder geval voor de VVD, die op dit gebied ook nog wel wat goed te maken heeft naar de eigen achterban. Door in te stemmen met de vervoersplannen werd de lokale VVD-fractie binnen eigen gelederen (provinciaal en landelijk) weggezet als de partij die meewerkt aan het Utrechts ‘filebeleid’ en ‘automobilistje pesten’.

Dat laat de VVD zich geen tweede keer overkomen. Binnenkort staat de evaluatie van de eerste stadsboulevard, de ’t Goylaan, op de agenda. Waar D66 ‘positief’ is over de verandering , vindt de VVD dat de doorstroming niet is verbeterd.