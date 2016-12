Diner voor alleenstaande ouderen: samen eten op Eerste Kerstdag

Het loopt al tegen zeven uur ’s avonds als winkelmanager Najat Boussadkat energiek als altijd rondrent in de personeelsruimte boven de zaak. Zij is de grote gangmaker achter het Kerstdiner dat vanavond voor het eerst in de AH plaats gaat vinden. Haar inspiratiebron, houd je vast: Geer & Goor zoeken een hobby. ,,Zij brachten me op het idee om iets voor ouderen te doen. En ook die man die vorig jaar lang door onze winkel liep, om te genieten van de kerstsfeer. ‘Dit is het enige wat ik ervan meekrijg’, zei hij. Sneu, dacht ik, daar moeten we volgend jaar iets mee doen. Gelukkig was mijn baas ook meteen enthousiast.’’

Quote Vandaag was nog vrij. En dit leek me wel leuk. Cor Weijers Mooi toch, als zij als moslim ervoor kan zorgen dat alleenstaande ouderen uit de buurt van de winkel Kerst kunnen vieren, zegt Boussadkat enthousiast. Want dat is grofweg de doelgroep. Het moeten er tientallen zijn, maar ze vinden is weer een heel ander hoofdstuk. Uiteindelijk bellen er een paar af, er komt er één niet opdagen en zo zit ze korte tijd later behalve met de verslaggever ook aan tafel met de 93-jarige Cor Weijers uit de seniorenflat vlakbij. Haar man is al 20 jaar geleden overleden en ze is minder mobiel nu ze een been moet missen. Vandaar dat een kennis haar brengt voor dit diner. ,,Morgen ga ik gourmetten bij de buren, maar vandaag was nog vrij. En dit leek me wel leuk.’’

Nog een vaste klant van deze AH schuift aan. Een 65-jarige bewoonster van de Straatweg die naar ze zelf zegt wel drie keer per dag de super bezoekt. Morgen eet ze in de Jacobikerk, vandaag is ze hier te gast.

Er zijn in het verleden kerstdagen geweest dat er verkeersregelaars aan te pas moesten komen, zo druk was het in en om deze AH. Dat gaat vandaag niet gebeuren. Want hoe goed en sympathiek het idee van Boussadkat ook is, de juiste mensen bereiken blijkt lastig.

Maar: het is er niet minder gezellig om in de AH-kantine, die stemmig is versierd. De zalm op stokbrood wordt geserveerd. Wel apart dat tussen de kerstmuziek door af en toe de bekende AH-stem vertelt welke producten in de aanbieding zijn. Arife, een collega van Boussadkat, eet mee en ook de 18-jarige Wies kan een kerstvorkje komen meeprikken. Ze is vandaag de enige Nederlandse medewerker in de AH. ,,Mijn familie heeft niet zoveel met Kerst. In ieder geval is het geen reden voor mij om niet te werken.’’

Dat Kerst dubbel betaalt, zegt ze niet, maar weet ze wel. Boussadkat: ,,Ze is wel blond, maar niet dom.’’ Wies: ,,Het zijn ook gewoon gezellige dagen om te werken. Mensen hebben meer tijd en we hebben iets om over te praten. Ze zijn aardiger en ik ook.’’

Kroost

Biologische tomaten-crèmesoep volgt, terwijl de 93-jarige Weijers vertelt dat ze de Kerst door komt met handwerken en tv-kijken. Ze heeft geen kroost, maar komt zelf uit een gezin met zeventien (!) kinderen. ,,Als er iemand jarig was, moesten we een zaaltjes huren. Ik ben trouwens de enige van de kinderen die nog in leven is.’’

Er is ook gekookt door een dame uit Bangladesh die in Huize Agnes verblijft. Boussadkat vreest dat dit (te) pittig is en kiest voor varkenshaasje met champignonsaus als volgende gang. Maar even later blijkt dat ook de Bengaalse kabeljauw en linzenkoekjes heerlijk zijn, evenals het exotische toetje: kokosballetjes met frambozen en room.

Voor iedere gang is er een lekker gerecht bedacht. © Marnix Schmidt

Boussadkat vertelt spontaan over wat haar vandaag overkwam. Een mevrouw die net weer in Nederland is belde omdat ze gasten kreeg en de lampjes in haar kerstboom deden het niet. ,,Of we die ook verkochten. Nee dus. Maar ze mocht toch komen en kreeg van mij honderd lampjes van de winkelversiering. Ik kreeg er spontaan een knuffel voor. Mooi toch?’’