'Dit is de nachtmerrie van elke rij-instructeur'

Het beeld dat rij-instructeurs bang zijn dat hun onervaren leerling in de fout gaat en een gruwelijk ongeluk veroorzaakt, is niet juist, zegt Mary-Ann Wiersma van Keystone, die het duo ophaalde uit het UMC in Utrecht. ,,Als leerlingen iets verkeerds doen, kunnen we ingrijpen. Als je ziet dat een andere weggebruiker in de fout gaat en je kunt niks meer doen: dát is de nachtmerrie van iedere rij-instructeur. Het eerste waar je mee bezig bent, is de gezondheid van je leerling.’’