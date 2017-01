Dit jaar geen prostitutiezone aan het Zandpad

Non Nobis uit Zeist, een ideële vastgoedstichting die veel maatschappelijke projecten bouwt, is nu de eerstvolgende kandidaat om de bouw van het nieuwe Zandpad op zich te nemen. Non Nobis werd tweede in de aanbestedingsprocedure en de gemeente Utrecht gaat nu met deze partij in gesprek. Non Nobis viel onder meer af omdat het naar eigen zeggen niet ‘de volle mep’ voor de grond wilde betalen. Volgens een woordvoerder maakte de gemeente stevige winst op de grond bij het aanbod dat Beja Accommodaties had gedaan.