Dit jaar ook geen Kadeconcert langs instabiele kades bij Muntbrug

Het is ook nog maar de vraag of ze volgend jaar wel kunnen doorgaan. ,,Een kadeconcert zonder kade is natuurlijk geen kadeconcert'', schrijft de organisatie. De Lombok Kadeconcerten luiden traditioneel de zomer in met optredens vanaf een klein, drijvend podium bij de Muntbrug. Het publiek kijkt toe vanaf de kade, de brug, of vanuit bootjes.

Volledig scherm Maar zwemmers laten zich niet weerhouden: die gaan een stukje verderop liggen, bij de sluis. © AD

Rijkswaterstaat heeft de kades rond de Muntbrug afgezet omdat ze instabiel zijn en er daarom ongelukken zouden kunnen gebeuren. Eerder deze week drong GroenLinks er al op aan dat er snel iets gebeurt tegen de verloedering van de oevers van de Muntkade in Utrecht.

Traditioneel is het gebied erg in trek bij zwemmers. Die zien hun mogelijkheden om in de zon te liggen nu ook beperkt, maar ze lieten zich er niet door weerhouden, bleek vandaag; ze hebben zich verplaatst naar de sluis.

Rijkswaterstaat plaatste de hekken vorige week, omdat er scheuren in de oever waren aangetroffen. Drie jaar geleden was dat ook al het geval. Deze hekken staan er nog steeds.

De oever is gaan scheuren, doordat de houten fundering deels is vergaan. Hierdoor kunnen door uitspoeling van de grond verzakkingen ontstaan. Gevolg hiervan kan zijn dat kinderen of wandelaars zich bezeren door plots optredende gaten of oneffenheden.