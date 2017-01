Dit jaar op diverse plekken werk aan de weg in Utrecht

VerkeersoverlastOok dit jaar gaat het verkeer op diverse plekken in Utrecht weer veel hinder ondervinden van werkzaamheden aan de wegen. De verwachting is dat bij drie projecten de overlast niet beperkt blijft voor de bewoners van de stad. Ook forenzen gaan het merken.

Die drie projecten zijn: de aanleg van de busbaan Transwijk, de verdubbeling van het spoor tussen station Leidsche Rijn en de Cremerstraat en de aanpak van de vluchtstroken op de Waterlinieweg. Deze stroken worden busstroken.

Busbaan Transwijk

Vorige week is Utrecht begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de busbaan Transwijk (tussen de Churchilllaan en M.A. Tellegenlaan). Dit werk bestaat onder meer uit een verplaatsing en vernieuwing van een leiding voor de stadsverwarming van Eneco. Met name het aanleggen van bouwputten zal deze en volgende maand tot grote overlast leiden rond het Kanaleneiland. De aanleg van het laatste stukje busbaan tussen Vleuten en de binnenstad neemt circa drie jaar in beslag.

Vorig jaar is in het kader van de spoorverdubbeling de bouw van een nieuw spoorviaduct over de Cartesiusweg begonnen. Hierbij is eerst aan de oostzijde gewerkt en daarna aan de westzijde.

Sinds half november vorig jaar is de weg in beide richtingen versmald. Deze situatie duurt tot de zomer. In november wordt de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal ingereden. Dat gebeurt via de Verlengde Vleutenseweg. Deze operatie leidt tot grote overlast voor met name auto's rond de Hogeweidebrug en de spoorbrug, verwacht de gemeente. Voor de fietsers van en naar Lage Weide komen er omleidingsroutes.

Het groot onderhoud aan de Waterlinieweg en de aanleg van busstroken op de huidige vluchtstroken wordt dit jaar net als in 2016 in overleg met Rijkswaterstaat verspreid over een aantal weekenden. Bij de planning wordt tevens rekening gehouden met het werk aan de Uithoflijn en de data van grote evenementen in de stad.

Fietspaden

Aan de oostkant van het centraal station moet al het verkeer ook dit jaar rekening houden met hinder als gevolg van werkzaamheden. Zo zullen naar verwachting in het voorjaar de twee éénrichtingfietspaden op de Catharijnesingel-zuid worden aangesloten op die op de Catharijnesingel ten noorden van de kruising met de Marga Klompébrug. Met mogelijk verkeershinder voor de fietsers tot gevolg.