Dit weekeinde in Utrecht

Dafne Schippersbrug

De Dafne Schippersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht wordt al een tijdje gebruikt, maar vandaag is de officiële opening. Met Dafne zelf natuurlijk, een lunch met inwoners van Oog in Al en Leidsche Rijn en, geheel in stijl, de eerste Bruggenloop.

Volledig scherm Boer zoekt Vrouw Internationaal (2017) - Yvon Jaspers maakt een selfie met de boeren

Vlnr: Olke , Rriks , Herman , Yvon Jaspers , Marc en David © RV

Boer zoekt vrouw

Wie één van de boeren uit het populaire tv-programma Boer zoekt Vrouw in levende lijve wil zien, kan naar de Afterparty vanavond in evenementenlocatie De Fabrique in Utrecht . Het belooft een groots feest te worden met muziek en entertainment. Yvon Jaspers doet de opening. Boerin en DJ Bertie draait muziek. Vanaf 20.30 uur.

