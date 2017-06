Dit zijn de beste spelers van FC Utrecht

De twee revelaties van het seizoen bij FC Utrecht staan voor belangrijke keuzes. Marokko of Nederland? FC Utrecht of een volgende stap? Voor beide is belangstelling. Amrabat stond aan kop als Utrechts beste na de reguliere competitie en werd 2e in het algemeen klassement van deze krant. Een bekroning voor zijn puike seizoen. Bart Ramselaar opvolgen was geen eenvoudige opgave, maar de 20-jarige middenvelder is met vlag en wimpel geslaagd. Amrabat is een keiharde werker, die zijn inzet beloond zag. Ayoub, die met zijn cijfers in de play-offs Amrabat achterhaalde, maakte ook een grote stap. Hij leverde een groot deel van zijn wisselvalligheid in. En belangrijker: hij snapt nu wat trainer Erik ten Hag bedoelt met zijn kritiek dat Ayoub te weinig leefde als een prof. Dit seizoen was veel zo niet alles anders. Het leverde een heerlijk voetbaljaar op, met een Ayoub waar je speciaal een kaartje voor koopt.