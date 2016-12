DJ Nicky Romero gaat in 2017 weer knallen

Wat was de mooiste gebeurtenis van het jaar?

,,Dat mijn nummer Novell uitkwam. Het bewijs dat ik mezelf muzikaal had teruggevonden. Ik had in het begin van het jaar mentale problemen met fysieke gevolgen. Waardoor? Ik was te vaak op tournee, kreeg enorm veel op mijn bordje. Het lukte niet meer, het lichaam zei: ho! Ik was echt bang dat ik mijn talent was kwijtgeraakt. Novell, genoemd naar het kind van een medewerker, betekende ook voor mij nieuw leven. Het komende jaar ga ik weer knallen.''



Wat was het dieptepunt?

,,De teleurstelling van Dafne in Rio. Iedereen was blij met het resultaat, behalve Dafne zelf. Ze had zich niet uit de naad getraind om tweede te worden. Voor een topsporter als zij, is zilver hetzelfde als verliezen. Die teleurstelling was heavy om te zien. Begrijp me goed: een tweede plek is een superprestatie, dat kun eigenlijk geen dieptepunt noemen. Maar toch: ze had haar streven niet gehaald.''



Hoe is het met de gezondheid?

,,De fysieke problemen liggen achter me. Ik had voor 2016 torenhoge verwachtingen, moest en zou geweldige platen maken en de charts halen. Maar het lukte niet. Je kunt het faalangst noemen. Ik zag er slecht uit, was mager, had slaapproblemen. Ik heb van alles geprobeerd. Acupunctuur, therapie, ademhaling. Duizenden euro's, niets werkte. Een gratis pdf'je op internet wel. Daar stond: je wordt nooit beter als je steeds probeert beter te worden; laat los en leef door. Dat was het begin van verbetering. Het is onder controle. Mijn leven is lichter geworden.''



Wat was het belangrijkste nieuws?

,,Aanslagen als in Nice, de dreiging in de wereld. Ik kom veel op vliegvelden en voel de angst. Op Atlanta International Airport stond een half peloton militairen bij de incheckbalie. Zag er schokkend uit. Angst? Nee, ik reis veel en wil er niet over nadenken. Als het gebeurt, gebeurt het. Ook dat laat ik los.''



Was er een moment dat je heel hard hebt staan juichen?

,,Uiteraard op de Olympische Spelen in Rio. Ik juich elke wedstrijd van Dafne, maar daar was the moment: showtime. Ik was nog gespannener dan voor een eigen optreden.''



Heeft dit jaar ook verdriet gebracht?

,,Tim, een jongen van een jaar of 18 was in de studio voor Make a Wish. Hij had kanker en wilde mij graag ontmoeten. In de limousine, met familie. Zeer emotioneel. Na de zomer bedankte zijn ma me nog een keer en zei dat Tim nog maar een week of zo had. Of hij me nog eenmaal kon zien. Ik ben een dag eerder teruggekomen en naar zijn huis gegaan, heb aan zijn bed gezeten en we hebben samen liedjes geluisterd. Een dag later is hij overleden. Hij had blijkbaar op de ontmoeting gewacht. Heel heftig. Op de begrafenis draaiden ze het nummer dat ik voor hem heb gemaakt: Kiss of Death.''