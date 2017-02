Docent Gregorius gaat gevoelige onderwerpen niet uit de weg

Praten over onderwerpen als IS of homoseksualiteit vinden sommige docenten lastig. Op het Gregorius College in Utrecht praat docente Twilhaar er júist over.

,,Maar waarom vinden ze dat dan lastig? Omdat leerlingen agressief worden? Of omdat ze bang zijn dat ze iets verkeerds zeggen?" Moesa en zijn mededebaters van de 4vwo-debatclub van het St Gregorius College vinden het maar gek dat sommige docenten gevoelige onderwerpen moeilijk vinden om te bespreken.

Uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek bleek gisteren dat één op de negen docenten in Nederland zulke onderwerpen, zoals IS of homoseksualiteit, mijdt. Op Utrechtse basisscholen gaat het zelfs om één op de drie leraren.

Maar vanuit hun eigen perspectief snappen de leerlingen het toch wel een beetje. ,,Het hangt ook af van de docent. Je gaat niet met je wiskundedocent over Syrië praten, eerder met die van maatschappijleer", vindt iemand.

Gevoelig

Quote Als docent maat­schap­pij­leer ontkom je er niet aan. Annemarie Twilhaar, docent maatschappijleer Docente maatschappijleer Annemarie Twilhaar hoort de discussie met interesse aan. Op haar school, waar ongeveer de helft van de leerlingen van allochtone afkomst is, komen met enige regelmaat onderwerpen ter sprake die gevoelig kunnen liggen. Zij bespreekt die juist wél. ,,Als docent maatschappijleer ontkom je er niet aan. Het is ook niet iets waar ik aan wíl ontkomen. Hele nare gebeurtenissen kunnen ook goede redenen zijn om eens echt met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren. Dat is juist iets moois. Wat niet betekent dat het makkelijk is. Het kan best zorgen voor een bepaalde sfeer waar je tegenop kan zien als docent."

Zo sprak ze met haar klassen (havo en vwo) over homoseksualiteit op de jaarlijkse Coming-Out Dag. ,,Dat onderwerp ligt gevoelig bij sommige leerlingen. In zo'n gesprek kan het zijn dat je de mensen die er moeite mee hebben, het eerste hoort. Ze vinden dat het niet kan, omdat God de mens daar niet voor geschapen heeft. Of er zijn kinderen die zeggen: ik vind dat vies. Ik ben er dan niet om ervoor te zorgen dat iedereen vindt, wat ik vind. Je wil dat kinderen, die alleen één kant van het verhaal horen, een keer een rustig gesprek hebben met mensen die er anders over denken."

Dus ze vraagt de kinderen het hemd van het lijf. ,,Niet oordelen, maar vragen: waarom denk je er zo over, geef eens een voorbeeld."

Of het effect heeft, vindt Twilhaar moeilijk te zeggen. ,,In die les over homoseksualiteit zei ik dat iedereen behoefte heeft aan respect. Of dat nou is vanwege je geaardheid of geloof. Dáár herkennen veel leerlingen zich wel in. 'Jij vindt het ook vervelend dat Geert Wilders moslims over één kam scheert. Andere mensen kunnen zich net zo gekwetst voelen door homofobe opmerkingen.'"

Niet alleen kinderen van allochtone afkomst hebben moeite met bepaalde onderwerpen. Autochtone kinderen hebben soms een sterke mening over bijvoorbeeld Zwarte Piet. ,,Er was iemand in mijn klas die het maar belachelijk vond als Zwarte Piet afgeschaft zou worden. Toen had hij een gesprek met z'n oma en heeft hij vervolgens aan de klas uitgelegd waarom hij van standpunt is veranderd. Hij verwoordde het prachtig. En uiteindelijk nemen ze toch het meeste van elkaar aan."

Vragen