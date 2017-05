Documentaire over bevrijding Stichtse Vecht: Duitsers schoten in het rond op Bevrijdingsdag

Ram is audiovisueel technicus bij de Universiteit Utrecht en leerde zichzelf filmen en monteren. Hij verwierf bekendheid met een documentaire over de Utrechtse studente Truus van Lier, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de crèche Kindjeshaven Joodse kinderen verborgen hield voor de Duitsers. Daarna ging hij graven in zijn eigen omgeving. ,,Documentaires gaan vaak over de steden tijdens de oorlog. Maar wat is er in de dorpen gebeurd? Onbekende verhalen belichten vind ik het mooiste.’’



De uitgestrekte polders en moerassen rondom de dorpen tussen Utrecht en Amsterdam werden dankbaar gebruikt door onderduikers die uit handen van de bezetters wilden blijven. Daarbij speelde de molen in het dorpje Tienhoven een belangrijke rol. Vlakbij woonde een huisarts, die als een van de weinigen beschikte over een telefoon. Als de Duitsers naderden om razzia’s te houden, krijg hij een belletje. De huisarts gaf de boodschap door aan de molenaar, die de wieken in een afwijkende stand zette. In de wijde omgeving konden mensen aan de molen zien dat het niet veilig was. De Duitsers hebben nooit argwaan gekregen. Sindsdien heet de molen de Trouwe Waghter.