Dode vrouw gevonden in Utrechtse woning, misdrijf niet uitgesloten

Update Autobestuurder verdwijnt na botsing met boom in Kanaleneiland

11:55 Op het 5 Mei Plein in Utrecht is gisteravond een auto tegen een boom gebotst. Rond 23.50 uur kreeg de politie een melding dat er een auto gecrasht was en de bestuurder hierbij gewond was geraakt. Voordat hulpdiensten ter plaatse waren, was de persoon in de auto al vertrokken.