Dodelijk ongeval op politieterrein Driebergen

Bekneld

De inspectie voor sociale zaken en werkgelegenheid onderzoekt de zaak. ,,Het vermoeden bestaat dat de man bij het lossen van een vrachtwagen onder een deel van de mast is terechtgekomen’’, zegt een woordvoerder van de inspectie. ,,Hij is daarbij bekneld geraakt en zwaargewond afgevoerd. Vervolgens is hij in het ziekenhuis overleden. Wij onderzoeken het ongeval en dat duurt ongeveer drie tot vier maanden.’’

Ook bij de agenten van de Landelijke Eenheid was de impact van het ongeval, dat voor het eerst gemeld werd door het nieuwsblad De Kaap, groot. ,,Vooral voor de mensen die eerste hulp hebben verleend’’, aldus politiewoordvoerder Ed Kraszewski. ,,Er moest in de mast vernieuwd worden. Daarbij is een noodlottig ongeval gebeurd. Er is op ons terrein helaas een noodlottig ongeval gebeurd. Dit is de eerste keer in de twintig jaar dat ik hier werk dat zoiets is gebeurd.’’