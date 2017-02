Dodelijk slachtoffer bij ongeluk Nieuwegein

Vermoedelijk reed een zwarte auto met zeer hoge snelheid door een bocht. De auto raakte van de rijbaan en raakte meerdere auto's die aan de andere kant van de weg geparkeerd stonden. Onder een van de geparkeerde auto's is een man terecht gekomen die ter plekke overleed. Het is niet duidelijk of hij in de rijdende auto zat of door die auto is aangereden.



In de gecrashte auto zaten meerdere mensen. Een getuige zegt dat hij hoorde dat een van hen 'zie je wel, ik zei het je toch' riep. Ook merkte op dat een deel van inzittenden de plek van het ongeluk vrijwel direct verliet.



De politie is in de omgeving op zoek naar een 21-jarige man met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Mogelijk zat hij in de gecrashte auto. De politie heeft een Burgernetoproep verspreid.



Van de zwarte auto is weinig meer over. Een van de geraakte auto's is een SUV, die door de klap een kwartslag draaide.



Piepend geluid

Twee jongens van 18 en 19 die vlakbij de ongeluksplek bij een huis stonden, hoorden een piepend geluid. ,,De auto kwam voorbij vliegen. Hij reed zeker veel te hard. Daarna was er een enorme klap.'' Volgens de jongens wordt er vaker hard gereden, maar gebeuren er weinig ongelukken.



Een buurtbewoner rende direct naar de man onder de auto. Het werd snel duidelijk dat het slachtoffer was overleden. Politie, brandweer en ambulances rukten massaal uit.



De politie doet de komende uren onderzoek. De weg is afgesloten.