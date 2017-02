Dodelijke crash Nieuwegein maakt indruk op politie

Zij draaide vrijdagnacht nachtdienst en was daardoor op de plek van de crash. ,, Je gaat en je handelt’’, schrijft ze. ,,Maar achteraf komt het toch harder binnen dan je dacht.’’ En: ,,Ter plaatse is alles goed verlopen en alle hulpdiensten die nodig waren zijn super snel ingeschakeld. Maar dat zo'n melding impact heeft is een feit. Ook het slechte nieuws brengen bij de nabestaanden gaat mijn collega's niet in de koude kleren zitten. Al is dit voor de nabestaanden uiteraard het aller ergst. Ik wens hen namens politie Nieuwegein heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.’’