'Doe je Te Koop weg, dan wil ik het'

Zo. Het was een flinke bevalling, vooral financieel gezien, maar het kind van Lisa ten Holt (31) en Alex Zeelenberg (39) is geboren en inmiddels meer dan klaar voor bezoek. Het staat aan de Biltstraat, en heette ooit 'Te Koop'. Nieuwe naam: Concours. Nieuwe uitstraling: modern, sjiek, strak, sfeervol.



Concours is het restaurant waar Lisa en Alex, man en vrouw, al jaren van droomden. Alex is in allerlei restaurants chef-kok geweest - onder andere in Amsterdam - maar daar praat de Utrechter niet meer over. Logisch.



Lisa studeerde theatermanagement en heeft daarna veel in de horecasector gewerkt. Alex werkte al in Te Koop, als kok en zei tegen de eigenaresse: ,,Als je het ooit wegdoet, willen wij het." Twee weken later zei ze: ,,Ik doe het weg." Alex en Lisa voegden daad bij woord en de rest is geschiedenis.