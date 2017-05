Doek valt voor failliete voetbalclub Hoograven

Integratie

De overlast in de wijk nam in de loop der jaren wat af, maar van integratie kwam het niet. In de hoogtijdagen van de club telde VV Hoograven vijf leden van Nederlandse komaf. De niet-Marokkaanse buurtbewoners uit Hoograven gingen liever voetballen bij andere clubs zoals DVSU en Kampong.

Voorzitter

Dat is dus niet gelukt. Verweel is teleurgesteld over het stoppen van VV Hoograven. ,,Ik heb de club altijd ervaren als een warm bad en iedere minuut die ik er heb ingestoken, is het waard geweest.’’ Volgens Verweel had VV Hoograven het de laatste jaren steeds moeilijker in de wijk.