Dokken in dure feestmaand

Door aanhoudende vertraging bij het versturen van gemeentelijke belastingaanslagen in Stichtse Vecht, moet een groot aantal inwoners ook in de dure maand december een termijn betalen.

Vooral voor inwoners met een laag inkomen is dat onverteerbaar, vindt oppositiepartij Maarssen2000. Fractievoorzitter Ron Druppers wil het gemeentebestuur vragen december te vrijwaren van belastingafdracht.

Stichtse Vecht werkt bij het opleggen van de gemeentelijke belastingen samen met Noord-Hollandse gemeenten Wijdemeren en Weesp. Bij de vorig jaar opgerichte uitvoeringsorganisatie Belastingen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) zijn grote technische problemen. In februari wist BSWW nog niet wanneer het de nieuwe aanslagen kon versturen. Normaal gesproken gebeurt dat in die maand. Het merendeel van de aanslagen viel pas eind maart in de bus.

De organisatie heeft nog lang niet alles op orde. Na vragen van deze krant meldt BSWW dat voor Stichtse Vecht ongeveer 2.700 aanslagen nog niet verstuurd zijn. Dat is acht procent van het totaal aanslagen dat de organisatie in de drie gemeentes oplegt. Het gaat om 1.900 woningen, waarvan ongeveer 650 huurwoningen. Over niet-woningen, zoals bedrijfsgebouwen, moeten nog 800 aanslagen verstuurd worden.

De planning is dat het 'overgrote deel' van deze aanslagen eind mei wordt verzonden. De betalingstermijn van acht maanden bij automatische incasso blijft gelijk, alleen schuift de einddatum van betaling op. Voor de 1.900 huishoudens die de aanslag in mei ontvangen, betekent dit dat de eerste termijn op zijn vroegst in juni wordt afgeschreven. De laatste betaling is pas in januari 2018.

Normaal gesproken is de laatste betaaltermijn in oktober. 1.900 huishoudens zullen in de feestmaand december moeten gaan betalen. Fractievoorzitter Ron Druppers van oppositiepartij Maarssen2000 is daar allerminst blij mee. ,,Ik vind dit zeer onwenselijk. In het verleden hebben we juist geregeld dat december buiten de betaaltermijnen valt, omdat het zo’n dure maand is. Voor veel mensen met lage inkomens is een bedrag van ongeveer 70 euro veel geld. Juist in december is dat een flinke aanslag op de portemonnee.''

Druppers heeft zelf ook nog geen aanslag gehad. Hij gaat het college van burgemeester en wethouders vragen om in december niet te incasseren. ,,Dat moet een kleine moeite zijn.''

Inwoners met een bijstandsuitkering hebben geen last van de belastingperikelen. Ze zijn vrijgesteld van betaling.

D66, de grootste partij in Stichtse Vecht, zegt in een reactie 'uiteraard kwetsbare mensen niet in de problemen te willen brengen'. Fractievoorzitter Femke Goedendorp vindt het standpunt van Druppers echter enigszins voorbarig. ,,We hebben nog niet genoeg informatie over welke gevolgen dit heeft en voor welke groepen. Dat zijn we nu aan het uitzoeken.''