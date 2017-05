Dolblije eigenaresse zegt 'ja' tegen haar gevonden trouwring

De trouwring was van haar man die al lang geleden overleden is. Ondanks goed zoeken had zij hem niet meer teruggevonden. De ring werd vorige week in Overvecht gevonden. Volgens de politie vlakbij waar de gedupeerde vrouw woont.

Het bericht en de oproep aan de eigenaar afgelopen zaterdag zich te melden via Facebook bereikte bijna 25.000 mensen en werd meer dan 230 keer gedeeld. De dochter van de vrouw las de oproep en schakelde haar moeder in. Die zei, toen de politie vroeg of het haar ring was, direct ‘ja’. Ze kon ook precies vertellen wat de inscriptie in de ring was.