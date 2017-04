Dolfinarium vindt onregelmatigheden rond oud-directeur Foppen

Het Dolfinarium is gisteren begonnen met een uitgebreid onderzoek in de boekhouding uit het verleden. Foppen had tot zijn overstap naar het Spoorwegmuseum zes jaar de leiding over het zeezoogdierenpark. Hij begon er zijn loopbaan als patatbakker. De berichtgeving over zijn schorsing in Utrecht is volgens Dolfinarium-directeur Bert van de Hoef aanleiding geweest om een intern onderzoek naar zijn voorganger te beginnen. Maandag meldde NRC Handelsblad bovendien dat Foppen een factuur verstuurde namens het Dolfinarium, maar met zijn privé rekeningnummer erop. Van de Hoef heeft de factuur gezien en is gisteren de hele dag bezig geweest met een eerste onderzoek. ,,Daarbij hebben we wat onregelmatigheden geconstateerd. Meer dan alleen die ene factuur'', zegt de directeur die Foppen opvolgde

,,De ontdekkingen geven aanleiding om dieper in de boeken te duiken. We hebben meer tijd nodig. We willen zorgvuldig zijn en alles even goed op een rijtje zetten'', zegt Van de Hoef.



NRC beschikt over correspondentie uit 2015 tussen Foppen en zijn zwager over het huren van het Dolfinarium. De zwager is een vooraanstaand lid van de Noorse broeders - een christelijke geloofsgroep die vorig jaar in het nieuws kwam rond fraude en kinderarbeid. Foppen liet de huur overmaken naar een eigen rekening. Volgens NRC is die factuur door de Noorse broeders betaald via een bedrijf in Dubai.