,,Mijn mooiste kleding kon ik vandaag niet aan, want die zit in de was!" vertelt Josefien (9) enigszins teleurgesteld. Samen met vriendinnen Fenna en Olivia (beiden 9) zit ze op een hoge houten tafel. Toekijken hoe het er op de dansvloer aan toegaat vinden ze het allerleukst.

De meiden hockeyen al een jaar of 3 en nemen steevast deel aan de Hockey Vakantie Week. ,,Het is gewoon heel leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Hierdoor ken ik ook mensen die niet bij mij in het team zitten", legt Fenna uit. ,,Ja, lekker nieuwe vriendjes maken. Kom, we gaan dansen!" vult Olivia met een grote glimlach aan. De meiden springen van de tafel. Voor ze gaan dansen, drinken ze eerst een glaasje limonade en eten ze een handje chips.

Volledig scherm Lekker dansen, maar eerst een handje chips. © Foto Ruud Voest

Kinderen en tieners lopen de kantine van MHC Nieuwegein in en uit. De kleintjes spelen liever buiten, terwijl de oudere jeugdleden een dansje wagen op de dansvloer. Het is tijd om los te gaan na een dag vol hockeywedstrijden.

Tussen alle jonge kinderen steekt een aantal grote koppen er boven uit. Tim (15) is een van hen. Voor de eerste keer is hij vrijwilliger. De afgelopen dagen heeft hij spelletjes begeleid. ,,Het belangrijkste is voor mij dat de kinderen plezier hebben. Als ze lachen, kan mijn dag niet meer stuk."

De 25e editie van de hockeyweek zou niet bestaan zonder Wesley van den Ham. Samen met 3 andere vaders is hij maanden in de weer geweest om voorbereidingen te treffen. ,,We proberen meer saamhorigheid te creëren. Daar teren de kinderen nog lang op. Het hele jaar horen we nog anekdotes voorbij komen en zeggen ze elkaar gedag op het veld. Door deze week heen zie ik een hoop blije gezichten. Daar doe je het uiteindelijk voor."

Aan dansen geen gebrek bij de jeugdleden, maar de avond moet natuurlijk wel een beetje spannend blijven. Voor het nummer Ik neem je mee van Gers Pardoel gestart wordt, vormt zich een grote kring om het optredende groepje. Ze beelden de tekst van het liedje uit en hun begeleiders Ino (16) en Marjolein (15) zingen zachtjes mee met de muziek. De toeschouwers zwaaien enthousiast met hun handen en op het moment dat het refrein begint, wordt er uit volle borst meegezongen.

,,Het is maar goed dat we voor dit liedje hebben gekozen", zegt Ino na het optreden. ,,We hadden al gehoopt dat iedereen het zou kennen en dat was ook het geval. Superleuk!" Marjolein vult haar aan: ,,Ondanks dat we begeleiders zijn hebben we echt niet alles zelf bedacht. De kinderen hebben meegeholpen met het bedenken van danspasjes. Wat ik vooral leuk vind, is dat de bonte avond zo'n nostalgisch gevoel geeft. Ik heb er de afgelopen 9 jaar ook aan deelgenomen."

Veerle en Jasmijn (beiden 10) staan naast hun begeleiders te popelen om meer te vertellen over hun dansje. Veerle: ,,We hebben het dansje wel 4 keer geoefend. Het is echt supergrappig dat Ino en Marjolein de tekst ook zongen. Dat zou ik echt niet durven, hoor!"