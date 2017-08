Domkerk in de steigers: monument is toe aan zoveelste restauratie

Als Syquin van den Berg een klein rukje geeft aan één van de pinakels, wiebelt het heen en weer. Even verderop pakt de werkbereider van aannemersbedrijf Nico de Bont bijna het topje van zo’n pinakel in zijn geheel op; het zit nog met een anker vast.

Het kan maar meteen duidelijk zijn: de achterkant van de Domkerk, waar zacht natuursteen de boventoon voert, is hard aan een restauratie toe. ,,Maar dit kan niet zomaar naar beneden vallen, hoor’’, stelt Van den Berg gerust. Grote, loszittende stukken worden tijdens iedere inspectie weggehaald, schilfertjes belanden veelal op het dak of ergens op straat zonder dat iemand daar iets van merkt.

De Domkerk vertelt hem een verhaal, zegt Van den Berg. Een verhaal van hoe de Domkerk ooit is ontstaan in de dertiende eeuw en daarna talloze malen is verbouwd en gerestaureerd. En dan niet altijd hoe ze het vandaag de dag zouden doen.

Roesten

Volledig scherm Werkbereider Syquin van den Berg toont directeur Frans Ritmeester van de Protestantse Gemeente Utrecht waar een roestende, ijzeren kram een heel stuk van de Domkerk destabiliseert. © Koen Laureij Zo wijst hij op een ijzeren anker, die in de negentiende eeuw is aangebracht in de versiering boven de grote ramen om daar de boel bij elkaar te houden. ,,Door vocht gaat ijzer roesten en daarmee uitzetten. Dat drukt hier een heel stuk van zijn plek. Dat gaan we daarom demonteren en uit elkaar halen.’’ Helemaal als nieuw wordt de Domkerk echter niet. ,,Het is maar de vraag of je dat wil, naast het feit dat het onbetaalbaar zou zijn.’’

En geld ligt er helaas niet oneindig op de plank, weet directeur Frans Ritmeester van de Protestantse Gemeente Utrecht, eigenaar van de Domkerk. ,,Utrecht had vroeger, tot Luther kwam, een hele succesvolle aflaathandel (waarmee je je zonden kon afkopen, red.). En ook in de negentiende eeuw hadden ze wel geld om nog wat bij te bouwen aan de Domkerk. Maar die tijd is helaas voorbij’’, zegt hij sipjes.

Hoewel, 80.000 euro kwam binnen via crowdfunding. Er is nu 1,6 miljoen euro om de kerk waar nodig te restaureren, naast de eigen onderhoudspot en subsidies van diverse overheden.

Zijarmen

Met dat budget in het achterhoofd bekijken experts nu welke stukken natuursteen ter plekke gerepareerd kunnen worden, vernieuwd moeten worden door een steenhouwerij of compleet vervangen moeten worden uit ander materiaal. De met mos bedekte transepten, de ‘zijarmen’ van het kruis dat de kerk in feite is, zijn ook in de steigers gezet, maar voor normaal onderhoud.