Domplein meest gebruikt voor evenementen

Van alle pleinen in Utrecht waar vorig jaar evenementen werden gehouden, viel er op het Domplein het vaakst wat te beleven: 86 dagen in totaal. Hiervoor werden 22 vergunningen verleend.

Van alle parken in de stad fungeerde het Griftpark in 2016 het vaakst als evenementenpark: 33 dagen. Hiervoor verleende de gemeente 13 keer een vergunning.

Burgemeester en wethouders van Utrecht melden deze cijfers in een brief aan de gemeenteraad. Die had gevraagd om meer inzicht in het gevoerde festivalbeleid, het aantal locaties, en ook de spreiding van festivals over het jaar.

Totaal werden vorig jaar 600 evenementenvergunningen verleend. Alleen voor festiviteiten op het Janskerkhof werden net zoveel vergunningen verstrekt als voor het Domplein (22), maar hier werden de festiviteiten uiteindelijk over minder dagen uitgesmeerd: 79 in totaal. Op grond daarvan wordt het ranglijstje van populaire evenementenlocaties in de stad aangevoerd door het Domplein.

Visitekaartje

Burgemeester en wethouders onderstrepen het grote belang van evenementen. Ze zijn het visitekaartje, zorgen voor sfeer en levendigheid, en versterken daarmee het woon-, werk- en leefklimaat. Er moet daarom ‘doorlopend’ worden gewerkt aan een sterkte positie voor Utrecht als evenementenstad.

De Parade en het Bevrijdingsfestival zijn voorbeelden van grote festiviteiten in Utrecht, maar ook organisatoren van kleinere festivals, sportactiviteiten en ‘marktachtige’ evenementen in straten en wijken moesten vorig jaar langs het gemeentehuis om een vergunning aan te vragen. Daarbij werd telkens getoetst of een evenement voldoet aan bijvoorbeeld veiligheidseisen, en gekeken wordt ook of de beoogde locatie wel geschikt is, en of er alcohol mag worden geschonken.

Het college schrijft aan de raad blij te zijn met nieuwe locaties als het Jaarbeursplein, Berlijnplein en Castellum Hoge Woerd, omdat die een betere spreiding over de stad en door het jaar heen mogelijk maken.