Donald Trump zet streep door droombaan Rein van Eijk: Liever geen buitenlander

De contracten van de Harvard University staan zwart op wit en op de handtekeningen na is de deal helemaal beklonken. Rein van Eijk heeft bijna alles in gereedheid gebracht om vanaf deze zomer aan de slag te gaan als assistent-coach van Tjerk van Herwaarden bij de hockeyploeg van de gerenommeerde universiteit in Cambridge. Zijn banen als coach van de mannenploeg van Voordaan en technisch manager bij de jeugd van hockeyclub Amsterdam heeft hij al tijdig opgezegd. Het is immers 'an offer you can't refuse', een aanbieding waarvoor alles logischerwijs moet wijken.

Van Eijk staat te popelen om te beginnen. Totdat hij ruim drie weken na het akkoord een onverwacht doch rampzalig mailtje krijgt uit de Verenigde Staten. Er zijn wat blokkades op de weg voor de visa. Wat begint als een klein wissewasje ontaardt in een persoonlijke catastrofe. Na veel gebel, gebibber en aarzeling valt Van Eijks langgekoesterde droom na ruim acht weken in duigen. Het Amerikaanse avontuur gaat niet door.

Teleurstelling

"Het is een ontzettende teleurstelling, op alle fronten", zegt een aangeslagen Van Eijk een paar dagen later. "Ik heb me samen met mijn vriendin, die ook een baan aangeboden had gekregen, hier bijzonder op verheugd. Na zoiets leer je dat een afspraak niet altijd een afspraak is. Ook al staat die op papier." Van Eijk heeft part noch deel aan de vroegtijdige breuk. Harvard krabbelt terug onder druk van de regering van president Donald Trump, die beleid heeft gemaakt van het American First-gedachtegoed. Liever een Amerikaan in dienst dan een buitenlander, zo luidt het credo. "Een prestigieus instituut als Harvard wordt als voorbeeldcase gebruikt. Harvard durfde waarschijnlijk niet het risico te nemen om daar onderuit te gaan."

Van Eijk zegt dat zijn leven na de mededeling even instortte. "Gelukkig hebben we daar nog geen huis hoeven vinden. Dat was meer iets voor de korte termijn. Maar het is ontzettend vervelend, want mijn vriendin en ik hebben allebei onze banen moeten opzeggen. Ik was graag bij Voordaan gebleven." De hockeyclub uit Groenekan legde na het dreigende vertrek van Van Eijk coach Peter Jonker (nu assistent bij de mannenploeg van Schaerweijde) vast voor het komende seizoen.