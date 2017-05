Doodgestoken man kwam uit opvang asielzoekers

In de Utrechtse wijk Hoograven is vanmorgen een man neergestoken en aan zijn verwoningen overleden. Hij was een vaste bezoeker van het Marcuscentrum waar uitgeprocedeerde asielzoekers bij elkaar komen. Zowel slachtoffer als dader waren vanochtend in het centrum aan de Wijnesteinlaan.

Over de leeftijd van het slachtoffer en zijn herkomst is nog niets bekend gemaakt. Volgens begeleiders van Villa Vrede, dat asielzoekers in het centrum een dagbesteding biedt, moet de familie van het slachtoffer nog geïnformeerd worden. De politie denkt wel te weten om wie het gaat, maar heeft nog geen documenten van de man gevonden die dat kunnen bevestigen.

De bezoekers van het opvanghuis zaten vanmiddag aangeslagen voor de deur. De bezoekers die 's morgens getuige waren van het incident, zijn volgens omstanders rond het middaguur met een bus opgehaald om te getuigen op het politiebureau.

Volgens getuigen die vlak na het incident ter plekke gehoord werden, is het slachtoffer vlak voor het gebouw op het wandelpad aangevallen en werd hij waarschijnlijk in zijn rug gestoken. Iets verderop lag een fiets, vermoedelijk van het slachtoffer. Het gebeurde pal voor de deur van de Ariënsschool. Die was gesloten vanwege de meivakantie.

Dader spoorloos

De politie had de dader in de loop van de dag nog niet gevonden. De hele ochtend is er op de plek van de steekpartij onderzoek gedaan en was een groot deel van de straat afgesloten.

Veel bezoeker van Villa Vrede zaten nog tot ver in de middag aangeslagen voor het gebouw de fatale gebeurtenis te verwerken. Ze waren te aangeslagen om iets te zeggen over de mogelijke toedracht. De begeleiders besloten rond drie uur de deuren op slot te doen.

Traumahelikopter

Veel omwonenden en bezoekers van het winkelcentrum kregen het nodige mee van het incident, ook al omdat er een traumahelikopter op het grasveld voor het Marcuscentrum landde. Hulp mocht echter niet meer baten. De man werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed vrij snel.

,,Ik ben blij dat de school dicht was'', zegt een bewoonster van de flat aan de overkant. Haar zoon van elf jaar was even alleen thuis, maar belde meteen zijn moeder toen verschillende politieauto's en ambulances met sirenes en zwaailichten arriveerden en de truamahelikopter er landde. ,,Hij was aardig in paniek.''