De politie wil nu nog niet zeggen of deze mensen vannacht zijn vastgehouden als mogelijke verdachten. ,,Het is te vroeg om daar al mededelingen over te doen’’, zegt woordvoerder Jacqueline van Houten. Het is niet duidelijk of zij inmiddels weer op vrije voeten zijn.

Woongroep

In het huis waar de dode vrouw is gevonden, huist een woongroep van drie vrouwen en een man. De groep noemt zichzelf ‘Contact & Muziek’. Ze houden zich bezig met ‘lichtvoeding’; de overtuiging dat energie van zonlicht voldoende is om in leven te blijven. Aanhangers onthouden zich soms meerdere dagen van eten en drinken. Het is niet bekend of de overledene onderdeel uitmaakte van de woongroep.