UpdateDe doodsoorzaak van de vrouw die gisteren levenloos werd gevonden in een huis aan de Billitonstraat in de Utrechtse wijk Lombok is nog steeds onduidelijk. De forensische dienst van de politie doet onderzoek.

De politie spreekt volgens ondervraagde buren van een ‘natuurlijke dood onder verdachte omstandigheden, maar zonder wapen of geweld’. Het zou gaan om een van de drie vrouwen die hier in een woongroep wonen. Er woont ook nog een man.

De drie andere bewoners zijn gisteravond meegenomen naar het politiebureau om gehoord te worden. De politie wil nu nog niet zeggen of de drie bewoners vannacht zijn vastgehouden als mogelijke verdachten. ,,Het is te vroeg om daar al mededelingen over te doen’’, zegt woordvoerder Jacqueline van Houten.

Het is niet duidelijk of zij inmiddels weer op vrije voeten zijn. Het huis is vandaag nog steeds afgesloten door de forensische opsporing. Tot vanmiddag werd de woning bewaakt door een politieauto.

Neerwaartse spiraal

In het huis waar de dode vrouw is gevonden, huist een woongroep van drie vrouwen en een man. De groep noemt zichzelf ‘Contact & Muziek’. Ze houden zich bezig met ‘lichtvoeding’; de overtuiging dat energie van zonlicht voldoende is om in leven te blijven. Omwonenden vermoeden dat ze ‘in een neerwaartse spiraal van hun spiritualiteit’ zijn gekomen.

,,Ik kwam ze weleens tegen op weg naar de supermarkt. Dan zeiden ze: joh, dat eten en drinken heb je helemaal niet nodig. Toen was ik er wel een beetje klaar mee’’, vertelt buurman Orno Pouw. ,,Veel contact met de buurt was er niet. Ze speelden muziek samen, binnen- en buitenshuis. Dat was het wel zo'n beetje.’’