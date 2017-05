Door het dolle heen in de truck op Truckersdag

Aan boord evenzoveel chauffeurs, mensen met een beperking en hun begeleiders. De Truckersdag wordt voor de 13e keer gehouden en er moet vooral ook een volgende komen, aldus de burgemeester. ,,Dit is een van de leukste dingen om te doen. Alleen maar enthousiaste deelnemers. De mensen met een beperking die mee mogen zijn door het dolle heen.’’

Een half uur eerder vertelt Helm Osse, voorzitter van de organiserende Rotaryclub Houten in iets andere bewoordingen hetzelfde. De mensen een leuke dag bezorgen, dieper is de doelstelling niet. Hoeft ook niet, gezien de animo bij iedereen om mee te doen.

De vraag is, geldt dat ook voor de mensen in het buitengebied waar de trucks toeterend voorbij komen? ,,Die hebben een brief gehad van ons. Ze weten dat we komen en kunnen desnoods de paarden even binnen zetten. En ik hoop dat de chauffeurs daar de claxon wat met rust laten.’’

Opvallend is dat de rit dit jaar flink is ingekort. Was het vorig jaar nog bijna 3 uur met de vlam in de pijp, nu is iedereen weer na anderhalf uur terug aan de Hoofdveste in Houten. Dat heeft sanitaire redenen, legt Osse uit. ,,Ruim drie uur in de auto zitten, dat was voor veel deelnemers een probleem. Ze moesten naar de wc.’’

Ook rijden er dit jaar auto’s van de rotary tussen de trucks om het tempo te drukken tot zo’n 20 km/uur. ,,Het ging voorheen nog wel eens te hard. We willen geen racepartijen.’’

Feestje

Ruim voor vertrek zijn alle deelnemers (witte pet), begeleiders (blauw) en chauffeurs (zwart) aanwezig. Aan de tafel zitten twee dames met het nummer 26 op hun hand. Het zijn Trudy Vroon (55) en dochter Chantal (27). De laatste woont begeleid bij Philadephia in Houten en werkt in de keuken van Eetatelier op Het Rond. Voor de 9e keer gaat het stel mee, zegt moeder. ,,Ik vraag Chantal altijd of ze zin heeft. Soms gaat pa ook mee, maar die is nu ziek thuis. Jammer, want dit is een echt happening. Een feestje.’’

Volledig scherm De Truckersdag in Houten. © William Hoogteyling

Chantal vindt het lastig om onder woorden te brengen wat in een truck rijden zo leuk maakt. ,,Beetje kijken, lekker toeteren.’’ Dat de rit is ingekort vindt ze niet zo erg. ,,Je krijgt anders maar last van je reet.’’ Ma: ,,Vorig jaar was er iemand die onderweg vijf keer moest plassen. Dus wat korter is niet zo erg.’’

Ze wandelen naar vrachtwagen 26 van de firma Brouwer uit Nieuwegein. Daar staat met grote letters op: Convoi Exceptionnel. Hoewel het vandaag een truck is zonder oplegger, is daar niets aan gelogen. Klaas Barneveld uit Vianen is chauffeur van dienst. ,,Rijden in deze truck is dagelijks werk. Gewoontjes dus. Met deze dames toeren betekent een leuke dag. Dat is perfect. Wat mij betreft had het ook drie uur mogen duren.’’