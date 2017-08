ColumnHoe zou het met Indy en Faye zijn? Hebben ze last van de hitte? Houden hun pootjes het een beetje? Als huisdieren zijn ze getraind op een blokje om en dan zijn dagmarsen van een kilometer of 30 geen vanzelfsprekendheid.

Datzelfde geldt voor Monique Dubbeldam. Die zal heus getraind hebben voor ze aan haar hondenkruistocht begon. Maar zelfs met een paar kilometer in de benen is de afstand tussen Utrecht en Boekarest een serieuze wandeling. Ruim 2.000 kilometer in totaal. Dwars door Duitsland, Tsjechië en Hongarije. Door weer en wind. Monique wil het traject in twee maanden afleggen.

De Culemborgse vertrok afgelopen zaterdag uit het Moreelsepark. Onderweg kan ze wilde beesten, Dracula (een Roemeens staatsburger) en ander onguur volk tegenkomen. Niettemin is Monique vastbesloten eind oktober op haar bestemming te arriveren. Gisteren bereikten zij en haar Roemeense 'adoptiehonden' Indy en Faye de Duitse grens. Voorwaar geen kattenpis (voor een vrouw alleen, had ik daar aan toe willen voegen, ware het niet dat zulks seksistisch is en dat zouden we niet meer doen).

Het is een bewonderenswaardige en, als je van wandelen houdt, jaloers makende onderneming. Temeer omdat Monique met haar bedevaart geld wil inzamelen voor Roemeense zwerfhonden. Die zouden onder erbarmelijke omstandigheden in asielen worden gehouden, waar ze op gruwelijke wijze zouden worden afgemaakt.

Quote Het baasje krijgt pas een beloning als het 'n pootje heeft gegeven

,,De keel wordt doorgeknipt of ze worden tegen een muur doodgegooid", aldus Moniques al te plastische toelichting in het AD. Daar valt een hoop bij aan te tekenen. Onder meer dat kinderen in Syrië en de overlevenden van de 'vergeten watersnood' in Azië ook steun kunnen gebruiken. Maar het een sluit het ander niet uit en dat de menselijke wreedheid tegen dieren geen grenzen kent, staat buiten kijf. Alleen: als dierenleed, dat van Roemeense zwerfdieren in het bijzonder, je aan het hart gaat, waarom moet Monique dan zo'n honds eind lopen vóór haar donateurs de portemonnee trekken?