Doorbraak in zaak liquidatie Ranko Scekic (45) uit Utrecht

Na bijna een jaar onderzoek deed de politie vanochtend invallen op verschillende plekken in Utrecht. In zijn flatwoning op de Dommeringdreef , ook in Overvecht, werd de 23-jarige verdachte opgepakt. Hij werd geblinddoekt door een arrestatieteam afgevoerd.

Grote wapenvoorraad

In Nieuwegein werd eerder een bende opgerold die in het criminele milieu in opdracht mensen zou liquideren. In een opslagloods in Nieuwegein werd in 2015 een grote wapenvoorraad van de bende gevonden. De hoofdverdachten in deze zaak zitten inmiddels in de cel.