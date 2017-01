Doornsche IJsclub geopend 'zo lang het ijs het toelaat'

Veroordeelde babyschudder pleegde gewapende overval

6:22 De Utrechter die in 2015 drie jaar cel kreeg voor het doodschudden van zijn eigen baby, wordt ook verdacht van een gewelddadige, gewapende overval op een vrouw in Groenekan in augustus 2016. Hij was toen nog op vrije voeten, omdat hij in hoger beroep was gegaan tegen de straf voor de doodslag op zijn kindje Chérise.