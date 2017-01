Doornse ijsbaan voorlopig even gesloten

De natuurijsbaan in Doorn is zojuist gesloten. Vanmorgen om 8 uur ging de ijsbaan aan de Wijngaardsesteeg open, maar de conditie van het ijs van de Doornsche IJsclub is dermate slecht dat de ijsmeester zojuist heeft besloten de baan voorlopig even te sluiten. Voor in de bochten was het ijs slecht.