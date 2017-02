Doorstart voor safariboot De Blauwe Bever

Drugsinvallen in woningen Hoevelaken, Scherpenzeel en Veenendaal

13:38 De politie heeft gisteren woningen in Hoevelaken, Scherpenzeel en Veenendaal doorzocht in verband met een langer lopend softdrugsonderzoek. Er werd een hennepkwekerij aangetroffen. Verder werden een geldbedrag en een auto in beslag genomen. Een persoon is aangehouden.