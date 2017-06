Dorpshuis De Schouw nog niet de gewenste 'huiskamer' van Lopik

De Schouw is naarstig op zoek naar meer vrijwilligers. Er is bewust gekozen voor een fulltime bedrijfsleider, Leon Boom, vanwege zijn deskundigheid in zowel het runnen van een dorpshuis als een sportzaal. Daarnaast vervangen enkele parttimers één parttimer die langdurig ziek is. Verder moet de accommodatie het, vanwege de kosten, hebben van vrijwilligers: als gastheer of -vrouw en voor de bezetting van de bar. Ook hulp bij het groenonderhoud buiten is welkom.



De Schouw wil, als ontmoetingspunt, vrijwel dagelijks open zijn. Overbeek: ,,Sommige dorpshuizen werken kleinschalig, met vrijwilligers. Die zijn maar een paar avonden per week open. Dat vinden we te weinig, maar we zijn ook geen volledig commercieel horecabedrijf. We zitten ertussenin.’’