Dorpsrel om ontklede voetbalvrouwen

Het Utrechtse dorp Cothen staat in vuur en vlam na een teamuitje van de voetbalvrouwen van SVF bij de plaatselijke brandweer, alwaar de dames zich in pikante lingerie lieten fotograferen op een brandweerauto.

De foto’s belandden tegen alle afspraken in op Facebook en andere internetfora. De club zit nu met zijn handen in het haar. Voorzitter Kees Mocking van SVF zegt in een verklaring op de website van de vereniging de zaak te betreuren en een streep onder de affaire te willen zetten. Hij verbiedt de voetbalvrouwen met de media in gesprek te gaan over het uitje. Die verklaring zette weer kwaad bloed bij voorzitter Hans de Ligt van de sponsorcommissie van SVF, tevens vader van één van de schaars geklede speelsters. De sponsorvoorzitter stapt per direct op.

Boos

Maar ook de voetbalvrouwen zelf zijn boos op voorzitter Mocking. De meerderjarige vrouwen vinden dat ze zelf wel mogen uitmaken wat zij in hun vrije tijd doen. Speelster Anouk Voogd baalt wel dat iemand de foto’s heeft gelekt. Wie dat heeft gedaan, zegt ze niet te weten. Wie het initiatief heeft genomen voor de pikante fotoshoot, de speelsters of de brandweer, dat blijft geheim. De meiden en het bestuur van de club hebben afgesproken dat niet te zeggen.

Het teamuitje van de SVF speelde zich op 7 januari af in de brandweerpost Cothen-Langbroek-Wijk bij Duurstede. De speelsters luisterden aandachtig naar het verhaal van één van de spuitgasten die hun het reilen en zeilen bij de brandweer uit de doeken deed. Er werden foto’s gemaakt van de bijeenkomst. Echte voetbaldiva’s, gekleed in cocktailjurkjes en poserend voor een brandweerwagen. Speelsters die de groenwitte clubkleuren trots verdedigen bovenop een van de auto’s. Totdat de lol zo groot werd en speelsters voor de camera spontaan deels uit de kleren gingen.

Delen

Wat een gezellige middag was moest zo blijven, en de voetbalvrouwen spraken af de pikante beelden niet op Facebook en andere internetfora te delen. Die belofte hield niet stand, want een paar dagen later gingen de foto’s via diverse internetfora toch de wereld in. SVF uit Cothen staat zomaar op de kaart, maar niet op de manier zoals het bestuur van voorzitter Kees Mocking zich had gewenst.

Quote We willen dat het stopt, het bericht op onze website is duidelijk. Bestuur SVF Mocking beschouwt na een gesprek met de speelsters het voorval als afgedaan. Hij wil over tot de orde van de dag: gewoon weer lekker voetballen, zegt de preses, die inhoudelijk niet wil reageren. ,,We hebben een afspraak gemaakt met de meiden, het is klaar zo. We willen dat het stopt, het bericht op onze website is duidelijk. Ik zou het jammer vinden als jullie dit op gaan blazen.”

In de verklaring die woensdagavond verscheen herhaalt het bestuur een aantal keren dat de uit de hand gelopen fotoshoot SVF schaadt. ‘We mogen aannemen dat dit met toestemming van alle aanwezige dames gebeurd is en dat iedere dame afzonderlijk heeft kunnen laten weten óf, en ook hoe zij deel wilde nemen. Op zich kunnen we ons als bestuur best nog een beetje indenken dat zoiets gebeurt. Je bent in feeststemming, het is allemaal leuk op zo’n moment en zo kom je soms tot spontane en meestal niet verstandige acties. (…) Het is een illusie om te denken dat dergelijke foto’s niet verder verspreid worden. (…) Laat vooral duidelijk zijn dat ook een groot gedeelte van onze dames toch behoorlijk geschrokken is. Oftewel: een stuk naïviteit is wel degelijk aan de orde’.

Gelachen

Quote De macht die social media hebben is door sommigen onderschat. Anouk Voogd Maar daar zijn de speelsters het niet mee eens. ,,Wij hebben een onwijs leuke avond gehad en gelachen en gek gedaan. De macht die social media hebben is door sommigen onderschat’’, zegt Anouk Voogd.