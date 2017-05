DOVO op de drempel van plek in Derde Divisie

DOVO-Noordwijk was lang een schimmig schouwspel. Beide ploegen vielen aan, DOVO wat opzichter dan de bezoekers, die voornamelijk via de flanken en spelhervattingen zorgden voor soms defensieve zorgen. Al in de 9e minuut had DOVO kunnen scoren toen Adil Mahdadi van dichtbij de kwaliteiten van Mustafa Amazrine testte, de doelman die zijn laconieke houding afwisselt met fraaie reflexen. Opnieuw Mahdadi, Nick Coster en Joshua Patrick hadden na een fase waarin Noordwijk had geregisseerd kansen op de voorsprong. De gasten zetten daar een schot van Tjeerd Westdijk op de lat tegenover.



De 1.500 toeschouwers zagen DOVO in de tweede helft ploeteren. Even aanvallen, daarna vooral verdedigen. Zo ging het, toen de bezoekers begonnen te knokken voor een verlenging. Die kwam er nadat Emiel Wendt de krachtsverhoudingen in Noordwijk's voordeel had beslecht. Doelman Rodny Ubbergen voorkwam zelfs een uitschakeling door in de slotminuut te redden. Het zorgde voor een podium voor Joshua Patrick. De aanvaller, al zo vaak dit seizoen belangrijk voor DOVO, schoot het Panhuis in de eerste helft van de verlening in extase.