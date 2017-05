Altijd was hij al gek op doedelzakmuziek. Sinds hij veertig jaar geleden zelf doedelzak ging spelen is zijn passie alleen maar groter geworden. ,,Doedelzakmuziek is pure emotie’’, zegt Gerrit Reurink uit Wijk bij Duurstede.

Kleding maken de man. Dat geldt zeker voor de muzikanten van Saint Anthony Pipe Band die traditionele Schotse kleding dragen. ,,Zonder die kleding ben ik een heel gewone man’’, zegt Gerrit Reurink (72) die als enige vanaf de oprichting veertig jaar geleden lid is van de band.

,,Draag ik mijn Schotse kleren dan onderga ik een transformatie. Ben ik ineens een doedelzakspeler. En ben ik op een whiskyproeverij ineens een kenner.’’

Schotse kilt

In die kleding valt de Schotse kilt het meest op. Die is gemaakt van een lap geweven wollen stof van zeven meter en wordt in grote plooien rond het lichaam gewikkeld. Het tenue van Saint Anthony bestaat verder uit een zwarte leren sporran. Dat is het tasje wat voor op de kilt wordt gedragen om portemonnee, autosleutels en telefoon in op te bergen want een kilt heeft geen zakken. Over een wit overhemd met groene stropdas dragen de Wijkse doedelzakspelers een zwarte gilet. De schoenen zijn ook speciaal: Ghillie Brogues die met een lange veter over de kousen heen dichtgemaakt worden.

Talent

Toen Thomas van Kessel, een wiskundedocent van de Antonius mavo en voorloper van het Revius Lyceum in Wijk, de Saint Anthony Pipe Band oprichtte, werd Reurink meteen lid. ,,Ik moest nog wel doedelzak leren spelen. Ik had weinig talent maar door stug vol te houden heb ik het onder de knie gekregen. Doedelzakmuziek is indringend. Mensen luisteren ernaar, ze raken geëmotioneerd of worden opgezweept. Ze lachen en huilen. We spelen op feestelijke gelegenheden, op begrafenissen, op Bevrijdingsdag, teveel om op te noemen.’’

Quote Mensen luisteren ernaar, ze raken geëmotioneerd of worden opgezweept Gerrit Reurink

Een van de mooiste optredens van de Wijkse band was in Veenendaal op een voetbaltoernooi van DOVO. Nottingham Forest is al jaren een van deelnemende clubs aan dat internationale toernooi. Bij aankomst werden de Engelse voetballers steevast begroet met hun clublied: Mull of Kintyre. In plaats van een cd te draaien speelden de Wijkse doedelzakspelers het nummer van Paul McCartney live. Iedereen zong uit volle borst mee: ,,My desire is always to be here, oh Mull of Kintyre.’’

Gisteravond traden doedelzakspelers Gerrit Reurink en Arie Koppelaar en snare-drummer Tietse Kortes op voor de mensen in het Zonnehuis in Doorn. De aubade was op verzoek van een van mensen die er wordt verpleegd.