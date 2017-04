In principe was dat een juiste constatering. Maar in dit specifieke geval kon het aanmatigende kreng -ouderwets, pfff!- er niet verder naast zitten. Tenslotte is het 'draaien van plaatjes' juist het toonbeeld van moderniteit. Wie helemaal bij wil zijn moet op verjaardagsfeestjes achteloos laten vallen dat hij een 'draaitafel' geïnstalleerd heeft en uitsluitend nog 'vinyl' draait. Omdat het analoge geluid van een naald in een groef zoveel 'warmer' is. Nou heb ik die ouwe troep gewoon nooit weggedaan -behoudendheid is mij niet vreemd- en ben ik dus per ongeluk bij de tijd. Met geluiddragers is het kennelijk als met kleding: als je maar lang genoeg alles bij het oude laat, word je vanzelf weer een keer hip.