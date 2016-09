Drankfles uit auto gegooid na ongeluk in Overvecht

De betrokken auto's wilden waarschijnlijk allebei de Rio Brancodreef in de wijk Overvecht inslaan. Door de klap kwam een van de auto's op zijn kant terecht en de ander eindigde tegen een boom.



Of er ook daadwerkelijk alcohol of drugs in het spel is bij het ongeluk, moet uit onderzoek in het ziekenhuis blijken. De politie houdt er ernstig rekening mee dat na onderzoek mensen worden aangehouden.



Het ongeluk op de Franciscusdreef gebeurde rond zes uur. De zes slachtoffers van het ongeluk zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht.



Biltse Rading

Enkele uren eerder wilde een auto vanaf de afrit van de A27 uit de richting Hilversum de Biltse Rading richting De Bilt opdraaien. Op dat moment reed een automobilist op de Biltse Rading uit de richting van De Bilt om de oprit van de A27 richting Breda te pakken. De bestuurders zagen elkaar over het hoofd, waardoor een flinke botsing ontstond. De verkeerslichten waren op dat moment buiten werking.