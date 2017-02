Drie aangehouden vrouwen geen verdachten dodelijk ongeluk Nieuwegein

Het verkeersongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00.15 uur op de Utrechtsestraatweg in Nieuwegein. Een auto botste op drie geparkeerde voertuigen. Het slachtoffer was onder een van deze geparkeerde auto's terecht gekomen en kwam om het leven.



Er is nog veel onduidelijk over de toedracht van het ongeluk. Niet duidelijk is bijvoorbeeld of de eigenaar van de auto, een 21-jarige man, al is opgespoord. Of hij de auto bestuurd heeft, is ook niet bekend. Ook sluit de politie niet uit dat er mogelijk meer personen in de rijdende auto hebben gezeten.