Drie Biltenaren geëerd om heldendaden voor Joden

Deze uitzonderlijke onderscheiding werd eerder in De Bilt uitgereikt. In 1992 aan het echtpaar Kees en Betty Boeke, de oprichters van de Werkplaats Kindergemeenschap, en vorig jaar aan de familie Bakker.

Balk trok samen met Kees Boeke op in het verzet. Zowel vader Jacobus Johannes als zoon Machiel was actief. Ze brachten Joden naar een veilig onderduikadres. Ook boden ze zelf twee Joodse families onderdak op de bovenverdieping van hun huis in Bilthoven. Uiteindelijk zijn deze twee families opgepakt en vermoord in Auschwitz.

Minder fortuinlijk

Jacobus Johannes is drie keer gevangengenomen. De derde keer kon hij ontsnappen vanuit Kamp Amersfoort. Tot het einde van de oorlog hield hij zich schuil.

Zoon Machiel was minder fortuinlijk. Tijdens een actie tegen de nazi's in november 1944, werd hij doodgeschoten.

Quote Hulp bieden was voor mijn grootvader van­zelf­spre­kend. Als hij de onderscheiding zelf in ontvangst had kunnen nemen, had hij gezegd: het is toch vanzelfsprekend dat je zoiets doet Ar Stramrood

Marinus Willem Frederik Stramrood bood eveneens onderdak aan een Joodse onderduiker. ,,Mijn grootvader was huisknecht en woonde in een dienstwoning naast het grote huis van de familie Labouchere. Het huis is in de oorlog door de Duitsers gevorderd. Naar verluidt zat er een Duitse generaal in'', vertelt Ar Stramrood, zijn enige kleinkind. ,,Mijn grootvader deed meer dingen voor het verzet, zoals hulp bieden. Hij had twee zoons, die ook in het verzet zaten. Eén daarvan zat in een knokploeg. Daardoor werd het te gevaarlijk om een onderduiker in huis te hebben. Die is naar ander adres gegaan, waar hij vlak voor het einde van de oorlog werd verraden. Hij is naar afgevoerd naar Auschwitz, maar heeft het overleefd''.